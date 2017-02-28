Çobanların köpek kavgası cinayetine 15 yıl hapis

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'in Seyitgazi İlçesi'nde köpek yüzünden çıkan kavgada kendisi gibi çobanlık yapan Uğur Karakaya'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Halil İbrahim Baysan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 11 Ekim'de Seyitgazi İlçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Halil İbrahim Baysan ile Uğur Karakaya'nın köpekleri birbirine saldırınca, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim Baysan, yanında bulunan av tüfeğiyle Uğur Karakaya'ya ateş etti. Karakaya olay yerinde öldü. Jandarma ekipleri tarafında yakalanan Baysan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Halil İbrahim Baysan bugün yapılan duruşmada mahkeme heyetine, "Önce Allah'a, sonra yüce adaletinize güveniyorum. Pişmanım. Olay günü üzerime çok geldi. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti Halil İbrahim Baysan'a önce ömür boyu hapis cezası verdi ardından olayda tahrik olduğuna kanaat getirerek sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.