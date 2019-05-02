Çobanlar arasında mera kavgası: 1 yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde koyun otlatan çobanlar arasında mera arazisi yüzünden çıkan kavgada, göğsünden tabancayla vurulan Remzi Kandal (27), yaralandı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı kırsal Kamışlı ve Bey mahalleleri arasındaki merada meydana geldi. İki mahallenin çobanları arasında mera arazisi nedeni ile başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, Remzi Kandal'ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kandal, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, Kandal'ı vuran şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



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