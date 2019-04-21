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Çoban yol kenarında ölü bulundu

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()- İZMİR'in Tire ilçesinde çoban Şaban Öz (59), yol kenarında ölü bulundu. KOAH hastası olan Öz'ün kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Tire Belediyesi temizlik işçileri, bu...

Çoban yol kenarında ölü bulundu

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()- İZMİR'in Tire ilçesinde çoban Şaban Öz (59), yol kenarında ölü bulundu. KOAH hastası olan Öz'ün kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Tire Belediyesi temizlik işçileri, bu sabah İbni Melek Mahallesi Taş Ocağı mevkisindeki katı atık depolama alanına giderken yol kenarında, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi. 
Vücudunda herhangi bir darp veya kesici ve delici alet yarası bulunmayan cesedin, çoban Şaban Öz'e ait olduğu belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından KOAH hastası olduğu belirlenen Öz'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, Öz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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