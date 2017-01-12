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Çoban, çatısı çöken ağılda can verdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Sütçüler İlçesi'ne bağlı yolu kardan kapanan Kesme Köyü'nde önceki gün ölü bulunan eski belediye başkanının hayvanlarına bakması için ailenin yardım istediği çoban Osman Özkan da, ağılın...

Çoban, çatısı çöken ağılda can verdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Sütçüler İlçesi'ne bağlı yolu kardan kapanan Kesme Köyü'nde önceki gün ölü bulunan eski belediye başkanının hayvanlarına bakması için ailenin yardım istediği çoban Osman Özkan da, ağılın çöken çatısının altında kalarak öldü.
Sütçüler'e bağlı Kesme'nin eski belediye başkanı Mehmet Kanatsız, önceki gün Delim Oluk Dağı yakınındaki ağılına küçükbaş hayvanlarını götürmek için yola çıktı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi cep telefonundan aradığı Kanatsız'a ulaşamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri yaklaşık 1 metre karla kaplı bölgede yaptığı arama çalışmalarından sonuç elde edemedi. Dün sabah yeniden aramaya başlanan Mehmet Kanatsız'ın cesedi, ağılın yakınlarında bulundu. Mehmet Kanatsız'ın ailesi cenaze işleri nedeniyle dün hayvanlarla ilgilenmesi için aynı köyde çobanlık yapan Osman Özkan'dan yardım istedi.
TAVANI ÇÖKEN AĞILDA CESEDİ BULUNDU
Ailenin talebi üzerine Özkan, hayvanlara bakmak için Delim Oluk Dağı'ndaki ağıla gitti. ancak Osman Özkan'dan haber alamayan yakınları akşam saatlerinde kontrol amacıyla ağıla gitti. Karla kaplı bölgede ağılın çatısının çökmüş olduğunu gören Özkan'ın yakınları köylülere haber verdi. Ağılda yapılan aramada Osman Özkan'ın cansız bedeni bulundu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede ağılın karla kaplı çatısının çöktüğü ve Osman Özkan'ın altında kalarak can verdiği belirlendi.

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