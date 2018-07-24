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Çoban, 74 koyunun telef olduğu yıldırımdan şans eseri kurtulmuş

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde 74 koyunun telef olduğu, üzerine yıldırım düşen sürüyü otlatan çoban Saddam Aras'ın, yağmur nedeniyle kayalıklara sığınınca kurtulduğu ortaya çıktı. Aralık ilçesindeki 2 bin rakımlı Serdarbulak...

Çoban, 74 koyunun telef olduğu yıldırımdan şans eseri kurtulmuş
IĞDIR'ın Aralık ilçesinde 74 koyunun telef olduğu, üzerine yıldırım düşen sürüyü otlatan çoban Saddam Aras'ın, yağmur nedeniyle kayalıklara sığınınca kurtulduğu ortaya çıktı.
Aralık ilçesindeki 2 bin rakımlı Serdarbulak Yaylası'nda dün sabah saatlerinde çoban Saddam Aras'ın otlattığı Gödekli köyünde yaşayan vatandaşlara ait sürünün üzerine yıldırım düştü. 150 koyundan 74'ünün telef olduğu olaydan, yağan şiddetli yağmur nedeniyle kayalıklara sığınan çoban Saddam Aras yara almadan kurtuldu.
Önec kulakları sağır edercesine gök gürültüsü duyduğunu, ardından da yıldırımın düştüğünü belirten Aras, "Koyunlar bazıları yere düştü, bazıları da sağa sola kaçışıyordu. Hemen telefonla Gödekli köyü muhtarına haber verdim" dedi.
​Gödekli Köyü Muhtarı Kamil Aras, zararlarının yaklaşık 70 bin lira olduğunu söyledi.

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