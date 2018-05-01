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Cizre'deki tüp patlamasında ölen ev sahibi toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesine bağlı İpek Yolu'nda bulunan Katran köyünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı iki katlı evdeki tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada hayatını kaybeden ev...

Cizre'deki tüp patlamasında ölen ev sahibi toprağa verildi
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesine bağlı İpek Yolu'nda bulunan Katran köyünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı iki katlı evdeki tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada hayatını kaybeden ev sahibi Mahmut Tağ, toprağa verilirken, yaralıların tedavisi sürüyor. 
Cizre ilçesi Katran köyünde dün gece iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan ve ev sahibi Mahmut Tağ'ın hayatını kaybetmesine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin enkaz altında kalarak, yaralanmasına neden olan tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, evin üst katının tamamen yıkıldığı görülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ev kullanılamaz hale geldi. Patlamada hayatını kaybeden Mahmut Tağ’ın cenazesi ise bugün sabah saatlerinde köy mezarlığına defnedildi. Patlamada yaralanan, Cizre Devlet Hastanesi’ne getirilen ve durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alınan Süleyman Bozkurt'un olayın olduğu eve misafirliğe geldiği öğrenildi. Silopi Devlet Hastanesi’ne getirilen 6 yaralıdan 3’ü ve Cizre Devlet Hastanesi’ne getirilen 3 yaralıdan 2’sinin vücutlarında 2’nci derece yanık olduğu ve Şanlıurfa’ya sevkedildiği de öğrenildi.

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