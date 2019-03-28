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Cizre'deki sel mağdurlarına 321 bin TL destek

Sekvan KÜDEN/ CİZRE (Şırnak),() - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 25 Mart günü meydana gelen sel felaketinde zarar görenlere 321 bin TL maddi destek verildi. Cizre ilçesinde, 25 Mart günü meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde...

Cizre'deki sel mağdurlarına 321 bin TL destek

Sekvan KÜDEN/ CİZRE (Şırnak),() - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 25 Mart günü meydana gelen sel felaketinde zarar görenlere 321 bin TL maddi destek verildi.
Cizre ilçesinde, 25 Mart günü meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde mağdur olanların zararları karşılandı. Sel felaketinin ardından Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca kriz masası oluşturuldu. Cizre Belediyesi'nce oluşturulan 3 ayrı ekip ile 10 mahallede muhtarlar eşliğinde zarar tespit tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda selden etkilenen ailelere 321 bin TL maddi destek sağlandı. Zarar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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