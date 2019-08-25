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Cizre'de polis kalekoluna bombalı saldırıda 3 tutuklama
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 15 Ağustos günü PKK'lı teröristler tarafından polis kalekoluna düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15...
GÜVENLİK 25.08.2019, 07:40
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 15 Ağustos günü PKK'lı teröristler tarafından polis kalekoluna düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos günü Cizre ilçesindeki polis kalekoluna düzenlenen bombalı saldırının faillerini yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçede belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise el bombası ve çok sayıda örgütsel dokuman ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos günü Cizre ilçesindeki polis kalekoluna düzenlenen bombalı saldırının faillerini yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçede belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise el bombası ve çok sayıda örgütsel dokuman ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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