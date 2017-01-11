Cizre'de PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında cinayet suçundan arananın 1 kişinin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cizre İlçesinde bugün PKK/KCK terör örgütüne yönelik güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonda aralarında cinayet suçundan aranan bir kişinin de bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, yakalananlarla birlikte 2 pompalı av tüfeği, 39 av tüfeği fişeği ve çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.