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Çırçır işçisi ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki, bir çırçır fabrikasında işçi Murat Yalçın (40), metruk bir binanın önünde ölü bulundu. Yalçın'ın düşüp, başını yerdeki taşa vurması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Bugün sabah...

Çırçır işçisi ölü bulundu
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki, bir çırçır fabrikasında işçi Murat Yalçın (40), metruk bir binanın önünde ölü bulundu. Yalçın'ın düşüp, başını yerdeki taşa vurması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.
Bugün sabah saatlerinde Turgutlu'nun kırsal İzzettin Mahallesi Geren mevkiindeki tarlasına giden bir köylü, yakındaki metruk bir binanın önünde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Düşüp, başını yerdeki taşa çarparak öldüğü belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için olay yerine İzzetin Mahallesi Muhtarı Mevlüt Ülgür çağrıldı. Ülgür, ölen kişinin, Turgutlu'daki bir çırçır fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Murat Yalçın olduğunu söyledi. Yalçın'ın dün akşam üzeri motosikletiyle işten eve dönüşte, sağanak yağış sırasında sığındığı metruk binadan dışarı çıkarken düşüp, başını yerdeki taşa çarpmış olabileceği ileri sürüldü. Murat Yalçın'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, Yalçın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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