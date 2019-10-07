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Çırçır fabrikasının deposu yandı, 300 ton pamuk kül oldu
İZMİR'in Foça ilçesinde, bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında, 300 ton pamuk, kül oldu. Yangın, 8 itfaiye aracının 3 saat süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü. Foça'nın kısal Gerenköy Mahallesi'ndeki bir firmaya...
GÜVENLİK 07.10.2019, 18:44
İZMİR'in Foça ilçesinde, bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında, 300 ton pamuk, kül oldu. Yangın, 8 itfaiye aracının 3 saat süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü.
Foça'nın kısal Gerenköy Mahallesi'ndeki bir firmaya ait çırçır fabrikasında, bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Depo bölümününde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan depodaki pamukların alevlerin ulaşmadığı kısmını dozer yardımıyla diğer depolara aktarmaya çalıştı. İhbar üzerine söz konusu fabrikaya Foça, Bağarası, Menemen, Seyrek ve Aliağa İtfaiye gruplarına bağlı 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, su sıkarak yangını 3 saatte güçlükle söndürdü. Yangında 300 ton pamuk, yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.
Foça'nın kısal Gerenköy Mahallesi'ndeki bir firmaya ait çırçır fabrikasında, bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Depo bölümününde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan depodaki pamukların alevlerin ulaşmadığı kısmını dozer yardımıyla diğer depolara aktarmaya çalıştı. İhbar üzerine söz konusu fabrikaya Foça, Bağarası, Menemen, Seyrek ve Aliağa İtfaiye gruplarına bağlı 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, su sıkarak yangını 3 saatte güçlükle söndürdü. Yangında 300 ton pamuk, yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.
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