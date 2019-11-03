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Çırak, tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kaporta dükkanına tamir için bırakılan otomobili alıp, arkadaşıyla birlikte gezintiye çıkan çırak C.E.B. (13), kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün gece Şehit Mehmet Şen...
GÜVENLİK 03.11.2019, 13:36
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kaporta dükkanına tamir için bırakılan otomobili alıp, arkadaşıyla birlikte gezintiye çıkan çırak C.E.B. (13), kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün gece Şehit Mehmet Şen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaporta dükkanında çırak olarak çalışan C.E.B., yanına aldığı arkadaşı ile çalıştığı iş yerine giderek, kaporta tamiri için bırakılan 33 ABS 696 plakalı lüks otomobili aldı. Arkadaşıyla birlikte otomobille oturdukları mahalleye gelen C.E.B., daha sonra gezintiye çıktı. C.E.B., bir süre sonra direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, savrularak beton kaldırıma çarptı. Kazada hafif yaralanan C.E.B. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, dün gece Şehit Mehmet Şen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaporta dükkanında çırak olarak çalışan C.E.B., yanına aldığı arkadaşı ile çalıştığı iş yerine giderek, kaporta tamiri için bırakılan 33 ABS 696 plakalı lüks otomobili aldı. Arkadaşıyla birlikte otomobille oturdukları mahalleye gelen C.E.B., daha sonra gezintiye çıktı. C.E.B., bir süre sonra direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, savrularak beton kaldırıma çarptı. Kazada hafif yaralanan C.E.B. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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