Cipten 100 bin liralık hırsızlık kamerada

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, 2 hırsız, ev almak için inşaat firmasına giren gurbetçi Abdülkadir Başaran'ın (45) cipinin arka camını kırarak, içindeki 100 bin lirayı çaldı. Hırsızların parayı 45 saniyede çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, yaklaşık 10 metre uzaklıktaki kamelyada oturanların ise olayı fark etmemesi dikkat çekti.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'ndeki inşaat firmasının önünde meydana geldi. Gurbetçi Abdülkadir Başaran, iddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bankadan çektiği 100 bin lirayı, BS-16465 İsviçre plakalı cipinin bagajına koydu. Başaran, daha sonra ev almak için inşaat firmasına girdi. Aracını firmanın önüne park eden Başaran, bir süre sonra dışarı çıktığında cipin arka camının kırıldığını ve içinde parasının bulunduğu çantanın çalındığını fark etti. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

10 METRE UZAKLIKTAKİLER FARK ETMEDİ

Hırsızların, cipin bagajından 100 bin lirayı çalma anı ise inşaat firmasının güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, başlarında kapüşon bulunan ve yüzleri kapalı 2 kişinin, cipin arka camını kırarak, bagajdaki parayı aldığı görülüyor. Hırsızlardan birinin, para dolu çantayı kendi araçlarına koyduktan sonra para düşmüş olabileceğini düşünerek, cipe gidip, bagajı kontrol etmesi dikkat çekti. Hırsızlar, 45 saniyede 100 bin liranın olduğu çantayı çalarken, bu sırada yaklaşık 10 metre uzaklıktaki kamelyada oturanların olayı fark etmediği görüldü. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.



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