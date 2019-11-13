Cipte yakılan iş adamının eşi, çocuklarının tahliyesini istedi

İZMİR, ()- İZMİR'in Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt'ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla eşi Öznur (46) ile çocukları Batuhan Ata (19) ve Mehmet Hadi Öğüt'ün (24) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Tutuksuz sanık Öznür Öğüt, çocuklarının tahliye edilmesini isteyerek, "O gece benim ölmem mi gerekiyordu? Çocuklarımın günahı yok" dedi.

Torbalı'da, geçen yıl 15 Nisan günü ormanlık alanda ateşe verilen 35 TTG 35 plakalı cipin içinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G., Cihat Murat Öğüt'ü evde öldürüp, halıya sardıkları cesedi ciple birlikte ormanlık alanda yaktıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anne Öznur Öğüt ve oğulları hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, C.G. hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BABALARINI, ANNELERİNE ŞİDDET UYGULAMAKLA SUÇLAMIŞLARDI

Daha önceki duruşmalarda sanıklardan Mehmet Hadi Öğüt babasının annesine yıllardır şiddet uyguladığını iddia ederek, "Olay günü babam anneme o şekilde davranmasıydı bugün burada olmayacaktık. Maddi olarak iyi olmak, iyi baba olmak anlamına gelmiyor. Ben bir çocuk olarak babamın gözüne girebilmek için çok uğraştım" diye ifade vermişti.

Batuhan Ata Öğüt de olay gününü anlatarak, "O gün babam annemi boynundan tuttuğunda annemin ayaklarının yerden kesildiğini görünce kendimi kaybettim. Annem öldü sandım. Annemi kurtarmak için müdahale ettik. Sonuçta ölen babam. Halamın böyle konuşması doğru değil. Onun yanında da defalarca annem şiddet gördü. Bir kez olsun araya girmedi" demişti.

Dava sürecinde Öznur Öğüt tahliye edildi.

'BUNUN HESABINI VERSİNLER'

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar Öznur Öğüt, C.G. ve maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin, annesi Hatice Öğüt ile tarafların avukatları katıldı.

Hatice Öğüt, oğlunun ölümüne neden olanların cezalandırılmasını isteyerek, "Çocuğumun canını çok yaktılar. Bunun hesabını versinler" şeklinde konuştu.

Daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Batuhan Ata Öğüt ise, "Babamı öldürme amacım yoktu. Sadece annemi korumak istedim. Çok pişmanım" dedi.

Diğer sanık Mehmet Hadi Öğüt, 19 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "O akşam yaşananları detaylı olarak anlattım. Babam ölünce ailemiz dağılma noktasına geldi. Ben kimseye bir şey yapmadım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

'O GECE BENİM ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU?'

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Öznür Öğüt, çocukları için tahliye talebinde bulunarak, "Bizlere iftiralar atıldı. Yapmadığımız şeylerle suçlandık. O gece benim ölmem mi gerekiyordu? Çocuklarımın günahı yok" dedi.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaada verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.