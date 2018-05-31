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Cipin çarptığı yaya, öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı Hüseyin Ak (70), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Töngüçlü Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Gebiz Mahallesi yönüne giden Cemal...

Cipin çarptığı yaya, öldü
ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı Hüseyin Ak (70), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Töngüçlü Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Gebiz Mahallesi yönüne giden Cemal Ş. yönetimindeki 07 EMP 50 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Ak'a çarptı. Savrulup, asfalt zemine düşen Hüseyin Ak, olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Hüseyin Ak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga gönderilirken, cip sürücüsü Cemal Ş. ise gözaltına alındı.

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