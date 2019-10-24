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Cip şarampole yuvarlandı, kaza anını kaydettiler
KOCAELİ’nin Derince ilçesinde off-road yapmak için yola çıkan 5 gencin bulunduğu cip şarampole yuvarlandı. Kaza anı, araç içerisinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kaza önceki gün Derince Çınarlıdere’de...
GÜVENLİK 24.10.2019, 22:16
KOCAELİ’nin Derince ilçesinde off-road yapmak için yola çıkan 5 gencin bulunduğu cip şarampole yuvarlandı. Kaza anı, araç içerisinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza önceki gün Derince Çınarlıdere’de meydana geldi. Akşam saatlerinde off-road yapmak için yola çıkan isimleri öğrenilemeyen 5 gencin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 20 metre yuvarlanan araç güçlükle durabildi. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise araç içerisinde bulunan bir kişinin olay anında açık olan cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kaza önceki gün Derince Çınarlıdere’de meydana geldi. Akşam saatlerinde off-road yapmak için yola çıkan isimleri öğrenilemeyen 5 gencin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 20 metre yuvarlanan araç güçlükle durabildi. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise araç içerisinde bulunan bir kişinin olay anında açık olan cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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