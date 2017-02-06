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Cip ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde kavşakta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Yunus Emre Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Turgay Bayraktar yönetimindeki 41 H 7723 plakalı otomobil ile Burak Ay...

Cip ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde kavşakta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yunus Emre Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Turgay Bayraktar yönetimindeki 41 H 7723 plakalı otomobil ile Burak Ay idaresindeki 41 E 5007 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip kaldırıma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kazada yaralanan Burcu Altıntaş, Beyza Aydın, Sabriye Bayraktar, Turgay Bayraktar ve 3 yaşındaki Uğur Tufan kaldırıldıkları Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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