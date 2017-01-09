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Cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, kavşakta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Leyla Atakan Kavşağı'nda meydana geldi. Orhan Aydoğdu  yönetimindeki 41 GN 559 plakalı otomobil ile...

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, kavşakta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Leyla Atakan Kavşağı'nda meydana geldi. Orhan Aydoğdu  yönetimindeki 41 GN 559 plakalı otomobil ile Orhan Ata yönetimindeki 41 R 3329 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan Aydoğdu hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerinde ilk müdahelesi yapılan Orhan Aydoğdu ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Orhan Aydoğdu cipin kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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