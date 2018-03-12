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Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde, Kırkpınar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana...

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Kırkpınar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahil yönüne giden Muhammet Erkan yönetimindeki 54 SE 958 plakalı cip ile karşı yönden gelen Murat Demirel'in kullandığı 54 SG 858 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif araç sürücüsü Demirel ile yanında bulunan Bayram Vuraloğlu yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel ve Vuraloğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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