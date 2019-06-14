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Cip ile çarpışan minibüste sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

BOLU'da, ciple çarpışan minibüsün sürücüsü ile hamile eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, minibüste sıkışan 8 aylık hamile Fatma Gül, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 22.30 sıralarında İzzet...

Cip ile çarpışan minibüste sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı
BOLU'da, ciple çarpışan minibüsün sürücüsü ile hamile eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, minibüste sıkışan 8 aylık hamile Fatma Gül, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Hamile eşini hastaneye kontrole götürdükten sonra eve geri dönen İbrahim Gül (36) yönetimindeki 14 AZ 559 plakalı minibüs, Hakan Kahraman (49) yönetimindeki 14 GL 141 plakalı cip ile kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Hakan Kahraman ile 8 aylık hamile eşi Fatma Gül yaralandı. Minibüste sıkışan Fatma Gül, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 2 aracın kavşakta çarpışması yer aldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise kavşağın güvenliksiz olduğunu ve sürekli kaza meydana geldiğini söyledi.

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