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Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu (2)
TUTUKLANDI Konya'nın Emirgazi ilçesinde, sevdiği İ.K.'yi evinden kaçırmak isterken, engel olan kızın kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Özlem K. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK 29.10.2019, 18:15
TUTUKLANDI
Konya'nın Emirgazi ilçesinde, sevdiği İ.K.'yi evinden kaçırmak isterken, engel olan kızın kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Özlem K. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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