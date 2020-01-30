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Cinsel tacizle suçlanan genç, köye jandarma gelince intihar etti
GÜVENLİK 30.01.2020, 16:32
ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, görüştüğü 14 yaşındaki kızın ailesinin cinsel taciz suçlaması üzerine dün gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan D. (22), bugün köye jandarma geldiğini görünce av tüfeğini göğsüne ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Gelendost'a bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Adı açıklanmayan 14 yaşındaki kızın ailesi, Hasan D.'den cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hasan D., dün savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınıp, Yalvaç Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı.
Bugün evde olduğu sırada köye jandarma geldiğini gören Hasan D., iddiaya göre yanındakilere, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek, av tüfeğini göğsüne ateşledi. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan D.'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran Hasan D., acil serviste yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Gelendost'a bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Adı açıklanmayan 14 yaşındaki kızın ailesi, Hasan D.'den cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hasan D., dün savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınıp, Yalvaç Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı.
Bugün evde olduğu sırada köye jandarma geldiğini gören Hasan D., iddiaya göre yanındakilere, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek, av tüfeğini göğsüne ateşledi. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan D.'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran Hasan D., acil serviste yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
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