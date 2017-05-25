Cinsel tacizden 235 yıl hapis cezası istendi (1)

Cinsel istismar, öğretmen Saadet Özkan'ın çabalarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.
Cinsel istismar, öğretmen Saadet Özkan'ın çabalarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.
İZMİR'in Menderes İlçesinde 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan emekli öğretmen Adil Ş.'nin yargılanması 8'inci...
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:57
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