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'Cinsel saldırıya teşebbüs' sanığına 10 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, () - KAYSERİ'de iddiaya göre D.K.'nın (26) evine zorla girerek, boğazını sıkıp cinsel saldırıda bulunan tesisatçı Hasan Aybak (37), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

'Cinsel saldırıya teşebbüs' sanığına 10 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, () - KAYSERİ'de iddiaya göre D.K.'nın (26) evine zorla girerek, boğazını sıkıp cinsel saldırıda bulunan tesisatçı Hasan Aybak (37), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Hasan A. ve mağdur D.K. katıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, alıkoyma ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan tesisatçı Hasan Aybak suçlamaları kabul etmedi. 
2 çocuk annesi D.K. ise, "Yılbaşı günü sanık Hasan yanlışlıkla beni aradı. Tanımadığım için telefonu kapattım. Kısa süre sonra bana 'Tanışabilirmiyiz' diye mesaj attı. Mesajı eşime gösterince Hasan'ı arayıp küfür etti. Yılbaşından 23 gün sonra Hasan tekrar bana mesaj atıp eşimle görüşmek istediğini söyledi. Bakıcıda olan çocuklarımı alırken, yeniden mesaj attı. Evime girmeye çalıştı. Yere yatırıp boğazımı sıktı. Giysilerimi çıkarmaya çalıştı. Elinden kurtulup, balkona çıkıp bağırdım. Korkup kaçtı" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yargılama sonundan Hasan Aybak'a 'Nitelikli Cinsel İstismara Teşebbüs' suçundan 7 yıl, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl ve 'Hakaret' suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası verdi.


 

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