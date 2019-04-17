Cinsel saldırı davasında 'beraat' kararına bakanlık avukatlarından itiraz

GİRESUN'da, 3 yıl önce zihinsel engelli H.K. (28) adlı kıza cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 'nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar M.Ç. (64) ve O.Y.'nin (23) beraat etmesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itiraz etti. Adliye önünde dün toplanan Giresun Kadın Platformu üyeleri karara tepki göstermiş, H.K. gözyaşlarını tutamamıştı.

Olay, 3 yıl önce Yağlıdere ilçesi Hisarcık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. ve O.Y., zihinsel engelli H.K.'ye evinde cinsel saldırıda bulundu. H.K.'nin ailesinin şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, Giresun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.

Davada dün karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu sanıklar M.Ç. ve O.Y.'nin, 'nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarını işlediklerinin sabit olmaması' gerekçesiyle beraatine, haklarındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol tedbirinin karar kesinleşinceye kadar devamına karar verdi. Adliye önünde dün toplanan Giresun Kadın Platformu üyeleri karara tepki gösterirken, H.K. gözyaşlarını tutamamıştı.

BAKANLIK AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Devreye giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları beraat kararına Samsun İstinaf Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak itiraz etti. Konuyla ilgili Giresun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' iddiasıyla yargılanan 2 sanık hakkında verilen beraat kararı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının istinaf başvurusu yaptığı belirtilerek şöyle denildi:

"Engelli H.K. 2016 yılında yaşamış olduğu sağlık sorunları nedeniyle ailesi tarafından doktor kontrolüne götürülmüş ve 5,5 aylık hamile olduğu öğrenilmiştir. Bunun üzerine ailesi kızlarının cinsel istismara uğradığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunmuş ve H.K.'den alınan ifade de M.Ç. ve O. Y.'nin istismarına uğradığı belirtilmiştir. Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan cinsel istismar davası; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından başından bu yana müdahil olarak takip edilmekte olup, karar celsesi görülmüş, her iki şahıs için de ayrı ayrı beraat kararı verilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları yakından takip ettiği davada verilen karar için istinaf başvurusu yapılmış, yargı süreci yakından takip edilmekte olup ailemize psiko-sosyal destek hizmeti verilmektedir."



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