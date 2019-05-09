Cinsel istismarla suçladığı babasının yüzünü görmemek için şikayetçi olmadı

KOCAELİ’nde 17 yaşındayken cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ettiği babasının yargılandığı davanın ilk duruşmasına ifadesini yazılı gönderen G.G. (28), “Sanıktan şikayetçi değilim, çünkü bir daha bu adamın yüzünü görmek istemiyorum” dedi.

Kocaeli’nde yaşayan G.G. babasının cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasıyla geçen yıl şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba N.G. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Tutuklu sanık N.G.'nin hazır olduğu duruşmaya G.G.'nin ise avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, G.G.'nin yazılı ifadesinde 17 yaşındayken babasının cinzel istismarına uğradığını iddia ederek, “Anneme anlattım ancak ayrıntılarıyla anlatamadım. Başka kimseye de anlatamadım, içime attım. Sanıktan şikayetçi değilim çünkü bir daha bu adamın yüzünü görmek istemiyorum” dediğini bildirdi.

'ANNESİNE VURDUĞUM İÇİN YALAN ATMIŞ OLABİLİR'

Kızının suçlamalarını kabul etmeyen N.G. ise “Annesinin etkisinde kalarak, ifade veriyor. Eşim ile aram hiçbir zaman iyi olmadı. 2008 yıllarında alkol kullanıyordum. Bundan dolayı yaşadığım sıkıntılar da oldu. Ancak böyle bir şey yapmadım. O tarihlerde alkol alıyordum ancak kızıma karşı iddia ettiği eylemlerde bulunmadım. Alkol aldığım sırada karıma şiddet uyguladım ancak kızıma böyle bir şey yapmadım. Annesine vurduğum için böyle bir yalan atmış olabilir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen yazının beklenmesi ile sanığın kaçma şüphesi bulunduğu için tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

