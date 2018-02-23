Cinsel istismardan ceza alan sanığa İstinaf'tan beraat kararı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, şizofreni tedavisi gören A.A.'yı (22)alıkoyup, tecavüz etmekle suçlanan iki tutuklu sanıktan Tuncay S. (31) 21 yıl 3 ay, Abdullah K. (55) ise 14 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, Tuncay S.’ye verilen cezayı yerinde bulurken, Abdullah K.’nın ise beraatine karar verdi.

2016 yılının Eylül ayında yaşanan olayda, yolda yürüyenler, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, A.A.'yı yerde yarı baygın halde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi.

Şikayet üzerine araştırma yapan polis, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce emniyette kaydı bulunan işsiz Tuncay S. ve kamyon şoförü Abdullah K. olduğunu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildi, ardından tutuklandı. Sanıklar hakkında, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Tuncay S. 'cinsel istismar' suçundan 18 yıl 9 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 21 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Diğer sanık Abdullah K.'ya ise 'cinsel istismar' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kararın ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunuldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları, mağdur A.A.'nın avukatı Sibel Önder ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Duruşmada Tuncay S.’ye daha önce verilen karar yerinde bulunurken, 'atılı suçların unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle diğer sanık Abdullah K.'ye ise iki suçtan da beraat kararı verildi. Abdullah K., bu kararla tahliye edildi.

YARGITAY'A BAŞVURACAK

A.A.'nın avukatı Önder, her iki sanığın da suçu ikrar ettiklerini, buna rağmen birine ceza verilip, diğerinin beraat ettirilmesinin hukuki olmadığını, kararın temyizi için Yargıtay'a başvuracaklarını belirtti.



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