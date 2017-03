Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde, fotoğraf çektirmek için işyerine gelen 12 yaşındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 52 yaşındaki fotoğrafçı M.Y.'ye, bir çocuğa karşı eyleminden dolayı, iyi hal indirimi uygulanarak, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Diğer 2 çocuğa karşı 'Cinsel istismar' ve 'Müstehcenlik' suçlarından beraat kararı veren mahkeme, sanığa beraat ettiği suçlar nedeniyle Hazine'den 3 bin 960 TL tutarında avukatlık ücreti ödenmesine hükmetti. Mahkemenin kadın hakimi Berna Saçan Türker, beraat karara muhalefet şerhi koydu.

Ergani ilçesinde fotoğrafçı M.Y.,iki yıl önce fotoğraf çektirmek için işyerine gelen 12 yaşındaki 3 kıza iddiaya göre porno fotoğraflar gösterip, cinsel istismarda bulundu. Çocukların olayı anlattığı ailelerinin şikayeti üzerine tutuklanan M.Y. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa müstehcen yayınlar izletmek' suçlarından 10.5 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, şüphelinin müstehcenlik suçu olacak kadın pozlarını mağdur çocuklara göstererek, kendilerinin de bu şekilde fotoğraflarını çekme teklifinde bulunduğu, ayrıca işyerindeki bilgisayarda çok sayıda porno video ele geçtiği kaydedildi.

Yargılama sürürken, suçlamaları reddeden sanık M.Y. tahliye edilirken, mağdur çocuklardan 2'si şikayetlerini çekti. Dosyaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ise sanığın 3 çocuğa yönelik eyleminden cezalandırılmasını ve tutuklanması isteminde bulundu.

Mahkeme verdiği kararda sanık M.Y.'yi, mağdur A.A.'ya yönelik 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim sebebi sayan mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak M.Y.'nin cezasını 6 yıl 8 aya indirdi. Sanığın diğer 2 çocuğa karşı işlediği iddia edilen 'Çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan beraatına hükmeden mahkeme, sanık hakkında her üç mağdura karşı işlediği iddia edilen 'Müstehcenlik' suçundan da beraat kararı verdi. Mahkeme, beraat ettiği suçlar nedeniyle 3 bin 960 lira paranın hazineden alınarak, sanığa ödenmesine hükmetti.

KADIN HAKİMDEN MUHALEFET

Mahkemenin kadın hakimi Berna Saçan Türker'in muhalefet şerhi nedeniyle, sanığa iki çocuğa karşı işlenen suçtan beraat kararı oy çokluğu ile alındı. Hakim Berna Türker muhalefet şerhinde, "Suçun yasada tanımlanan alt ve üst sınırı, olayın anlatılış şekli ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; sanığın cezalandırılmasını düşündüğümden iki çocuğa karşı eylemlerinden dolayı verilen beraat kararında sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" dedi.