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Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız, sanığı duruşmada görünce ağladı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, 14 yaşındaki Iraklı S.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 23 yaşındaki Murat E.'nin yargılanmasına devam edildi. İlk kez duruşmaya katılan S.A., sanığı salonda görünce gözyaşlarını...

Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız, sanığı duruşmada görünce ağladı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, 14 yaşındaki Iraklı S.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 23 yaşındaki Murat E.'nin yargılanmasına devam edildi. İlk kez duruşmaya katılan S.A., sanığı salonda görünce gözyaşlarını tutamadı.
Geçen yıl 8 Eylül tarihinde kent merkezinde bir apartmanın girişinde meydana gelen olayda Murat E., iddiaya göre Iraklı S.A. adlı kıza cinsel istismarda bulundu. S.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetçi olması üzerine tutuklanan Murat E.'nin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 23 yıl hapis cezası istenen sanık duruşmada hazır bulunurken, Iraklı S.A. da ilk kez katıldı. S.A., salonda sanığı görünce gözyaşlarına boğuldu. Kızın babası ve yanındaki psikolog, S.A.'yı sakinleştirmeye çalışırken sanık salondan çıkarıldı.
S.A., tercüman aracılığıyla başına gelen olayı anlattı. Baba A.N.İ.A. da kızının olaydan sonra okula gidemediğini söyleyerek, "Ben evdeydim. Olayı komşular görmüş. Ağlayarak eve geldi. Bir kişinin kendisine saldırıp ağzını kapatıp pantalonunu indirdiğini anlattı bana. Korku ve travma yaşadı. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Tanık olarak dinlenen ailenin Iraklı komşusu da sanığı teşhis ederek gördüklerini anlattı.
Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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