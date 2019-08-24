Cinsel istismara tahliye kararına Haluk Levent'ten 'Seni o kodese sokacağız' tepkisi

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, D.D.'ye (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan üvey dedesi Mestan A.'nın 4 gün sonra serbest bırakılmasına yönelik bir üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi. Karara tepki gösteren sanatçı Haluk Levent, "Seni o kodese sokacağız" dedi.Antalya'da annesi A.A. ile oturan 7'nci sınıf öğrencisi D.D., 2015 yılında yaz tatilini geçirmek için Korkuteli ilçesi Varsak Yaylası'ndaki üvey anneannesi Z.A.'nın (50) yanına gitti. İddiaya göre, Z.A.'nın 2012 yılında evlendiği Mestan A., çeşitli bahanelerle D.D.'yi elle taciz etti. Mestan A., eşinin evde olmadığı bir anda ise küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Babasıyla annesinin boşanması nedeniyle annesi A.A. ile oturan D.D. ise olayı kimseye anlatmadı.ARKADAŞI SES KAYDI ALINCA ANNESİNE ANLATTIHaziran ayında D.D., okulun son haftasında bir grup kız arkadaşıyla konuşurken, cinsel istismara uğradığından bahsetti. Konuşmaların ses kaydını alan arkadaşı, durumu öğretmenlerine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine D.D., eve gelerek, başından geçenleri annesine anlattı.Antalya Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkez Bürosu'na başvuran A.A., üvey babası Mestan A.'dan şikayetçi oldu. Pedagog ve avukat eşliğinde D.D.'nin ifadesine başvuran polis, Mestan A.'yı 18 Haziran'da gözaltına aldı.4 GÜN SONRA SERBESTPolis merkezindeki işlemlerinden sonra aynı gün adliyeye sevk edilen Mestan A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 4 gün cezaevinde kalan Mestan A., Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Haziran'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.ÜST MAHKEME DE REDDETTİKüçük kızın avukatı Turgay Özcan, Mestan A.'nın serbest bırakılması üzerine, tutuklu yargılanması talebiyle Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ancak mahkeme bu itirazı reddetti. Özcan, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, tutukluluk isteğinin reddine ilişkin de bir üst mahkeme olan Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Bayram tatilinin araya girmesi nedeniyle bekleyen kararı görüşen üst mahkeme de Mestan A.'nın tutuklu yargılanması talebini reddetti.HALUK LEVENT'TEN TEPKİKonuyu yakından takip eden sanatçı Haluk Levent karara tepki gösterdi. Haluk Levent, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve ve Antalya Korkuteli'nde 8 yaşındaki üvey torununa tecavüz eden Mestan! 4. Ağır, 5. Ağır Ceza mahkemelerini atlattın, tahliye oldun. 'Çok güçlü çevrem var' diyormuşsun. İstediğin kadar çevren olsun, istediğin yere git, kimi devreye sokarsan sok, seni o kodese sokacağız" ifadelerini kullandı.