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Cinsel istismar ve cinayetten aranıyordu Adana'da yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ŞANLIURFA'da 16 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunup, bıçaklayarak öldürmek suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 20 yaşındaki Cumali Arıtürk, Adana'da yakalandı. Aranan Şahıslar...

Cinsel istismar ve cinayetten aranıyordu Adana'da yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ŞANLIURFA'da 16 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunup, bıçaklayarak öldürmek suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 20 yaşındaki Cumali Arıtürk, Adana'da yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yurt genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile arananların listesinin bulunduğu 'UYAP' sisteminden, Şanlıurfa'da 4 yıl önce meydana gelen olayda, arkadaşına cinsel istismarda bulunup, bıçaklayarak öldüren Cumali Arıtürk'ün 22 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylandığını belirledi. Arıtürk'ün Adana'da yaşadığı bilgisini alan ekipler, çalışma başlattı.
Cumali Arıtürk, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan Arıtürk, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan parmak izi karşılaştırmasında kimliği kesinleştirilen Cumali Arıtürk işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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