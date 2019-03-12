Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...

Cinsel istismar suçundan beraat etti, kararı sosyal medyadan duyurdu

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, M.K. adlı kadına çiftlik evinde cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekerek, şantaj yaptığı iddiasıyla 29 yıl hapsi istenen veteriner U.G., tutuksuz yargılandığı davada beraat etti....

Cinsel istismar suçundan beraat etti, kararı sosyal medyadan duyurdu
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, M.K. adlı kadına çiftlik evinde cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekerek, şantaj yaptığı iddiasıyla 29 yıl hapsi istenen veteriner U.G., tutuksuz yargılandığı davada beraat etti. U.G. kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.
Çaycuma'da 13 Ekim 2017'de meydana gelen olayda, belediyede veteriner olarak çalışan U.G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile ilişki yaşadı. Ancak M.K., kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğu, çıplak fotoğrafları ve videosunu çektiği iddiasıyla U.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Tutuklanan U.G., avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. U.G. hakkında 'basit yaralama', 'şantaj', 'cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından toplam 29 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın dünkü karar duruşmasında U.G. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, U.G.'nin suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. 
U.G., beraat kararını sosyal medya üzerinden, "25 Kasım 2017 tarihinde üzerime atılan iftira da dün karar günüydü. Yaklaşık 16 aydır insanı, maddi-manevi her anlamda yıpratan bu zorlu süreçte mutlu sona şükürler olsun ki ulaştık" mesajı yayımlayarak duyurdu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328