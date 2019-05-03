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Cinsel istismar sanıklarına ceza yağdı

İZMİR'de, uyuşturucu satışı yaptıklarını polise ihbar ettiğini düşünerek, intikam amacıyla G.Y. (27) adlı genç kadına cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen 2'si kardeş 4 sanık, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Buca'da...

Cinsel istismar sanıklarına ceza yağdı
İZMİR'de, uyuşturucu satışı yaptıklarını polise ihbar ettiğini düşünerek, intikam amacıyla G.Y. (27) adlı genç kadına cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen 2'si kardeş 4 sanık, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.
Buca'da geçen yıl 20 Mayıs günü yaşanan olayda Müslüm Çağırdan ve Uygar Çağırdan kardeşler ile Sadettin Bıçakçı ve Serdar Subaşı, uyuşturucu sattıklarını polise ihbar ettiği gerekçesiyle G.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Genç kadının şikayeti üzerine 4 şüpheli ile şüphelilere yardım ettiği öne sürülen P.Y. isimli kadın gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinde suçlamayı kabul etmeyen 5 şüpheliden P.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4 saldırgan tutuklandı.
Müslüm Çağırdan, Uygar Çağırdan, Sadettin Bıçakçı ve Serdar Subaşı hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', P.Y. hakkında da 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar ile daha sonra başka suçtan tutuklanarak, cezaevine konulan P.Y. hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada Cumhuriyet savcısı, 4 sanığın tüm suçlardan cezalandırılmalarını talep ederken, P.Y.'nin beraat ettirilmesini istedi. Son sözleri sorulan sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Müslüm Çağırdan, Uygar Çağırdan, Serdar Subaşı ve Sadettin Bıçakçı'ya, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21'er yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl, 'şantaj' suçundan da 2'şer yıl olmak üzere 35'er yıl hapis cezası verdi. 3 sanık ayrıca 20'şer bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıklardan Bıçakçı'ya ayrıca 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve ruhsatsız tabanca taşıma veya bulundurma' suçundan 4 yıl hapis ile 2 bin TL adli para cezası verildi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini reddederken, tutuksuz sanık P.Y.'yi beraat ettirdi.

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