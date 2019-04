Cinsel istismar sanığına 84 yıl hapis

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, 18 yaşından küçük 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Orhan T., 84 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kentte, 2018 yılında meydana gelen olayda, yaşları 18'den küçük M.G., N.B., B.D. ve N.D., Orhan T.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Orhan T., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Orhan T. hakkında, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya; tutuklu sanık Orhan T., müştekiler ve tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçlardan her bir mağdur için ayrı ayrı cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Orhan T., sadece M.G. ile ilişki yaşadığını ve mağdurun rızasının bulunduğu öne sürdü. M.G.'nin yaşının 18'den küçük olduğunu bilmediğini ve diğer mağdurların kendisine iftira attığını iddia eden Orhan T., beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, her mağdur için sanığa ayrı ayrı ceza verirken, Orhan T.'nin 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 60 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 24 yıl olmak üzere toplam 84 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.