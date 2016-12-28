Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı
Son dakika... 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
34 muvazzaf asker gözaltına alındı

Cinsel istismar sanığı: Tokat atınca şikayet etmiş

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki G.A., "Birbirimize söz vermiştik, evlenecektik. Ayrılmak isteyince tokat attım. Gidip şikayet...

Cinsel istismar sanığı: Tokat atınca şikayet etmiş

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki G.A., "Birbirimize söz vermiştik, evlenecektik. Ayrılmak isteyince tokat attım. Gidip şikayet etmiş" dedi.
14 yaşındaki N.A., iddiaya göre 2 yıl arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldığı G.A.'nın kendisine tokat atması üzerine geçen Ekim ayında jandarmaya giderek cinsel istismar suçlamasıyla şikayette bulundu. Tutuklanan G.A, 'zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisini savunan G.A., "Biz birbirimize söz vermiştik. Yemin etmiştik. Evlenecektik. İlk ilişkimiz bu yılın Haziran ayında kendi rızasıyla evinin bahçesinde oldu. Sonra söz yaptıktan sonra 7-8 kez daha ilişkiye girdik. Rızasıyla oldu, çoğunda o istiyordu. Ayrılmak istedi. Ben de kızgınlıkla tokat attım. Bu yüzden gidip şikayet etmiş" dedi.
Sanığın avukatı da müvekkilinin N.A. ile birlikte çekilen samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyheti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55