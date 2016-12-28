Cinsel istismar sanığı: Tokat atınca şikayet etmiş

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki G.A., "Birbirimize söz vermiştik, evlenecektik. Ayrılmak isteyince tokat attım. Gidip şikayet etmiş" dedi.

14 yaşındaki N.A., iddiaya göre 2 yıl arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldığı G.A.'nın kendisine tokat atması üzerine geçen Ekim ayında jandarmaya giderek cinsel istismar suçlamasıyla şikayette bulundu. Tutuklanan G.A, 'zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisini savunan G.A., "Biz birbirimize söz vermiştik. Yemin etmiştik. Evlenecektik. İlk ilişkimiz bu yılın Haziran ayında kendi rızasıyla evinin bahçesinde oldu. Sonra söz yaptıktan sonra 7-8 kez daha ilişkiye girdik. Rızasıyla oldu, çoğunda o istiyordu. Ayrılmak istedi. Ben de kızgınlıkla tokat attım. Bu yüzden gidip şikayet etmiş" dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin N.A. ile birlikte çekilen samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyheti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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