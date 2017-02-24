Cinsel istismar sanığı öğretmene 72 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde 13 yaşındaki 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve mahkemece hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırılan Fen ve Teknoloji öğretmeni 37 yaşındaki F.Ö.'nün yargılamasına devam edildi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın 72 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay da sanığın tutuklanmasını talep etti.

Lice'de bir okulda Fen ve Teknoloji öğretmeni olarak görev yaparken, 13 yaşındaki 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan F.Ö.'nün tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına, olayın ardından Rize'ye tayin edilen tutuksuz sanık F.Ö. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın 2015- 2016 yılları arasında, değişik zaman dilimlerinde 6 kız öğrenciye cinsel amaçlı davranışlarda bulunduğunu iddia ederek, her bir mağdur için ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Savcı, F.Ö. hakkında toplamda 27 yıldan 72 yıla kadar hapis cezası talep etti.

BAKANLIK AVUKATI:TUTUKLANSIN

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ise savcının cezalandırma yönündeki görüşüne katıldıklarını belirterek, "Sanığın bundan sonraki yaşantısı ile ilgili olarak suç işlemeyeceğine dair bir olgu yoktur. Alacağı ceza da gözönünde bulundurularak tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.