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Cinsel istismar sanığı fırıncı: Bana damadım tuzak kurdu

ADANA'da yanında çırak olarak çalışan 16 yaşlarındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan fırıncı 48 yaşındaki Z.İ., savunmasında, aralarında husumet bulunan damadı tarafından kendisine...

Cinsel istismar sanığı fırıncı: Bana damadım tuzak kurdu
ADANA'da yanında çırak olarak çalışan 16 yaşlarındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan fırıncı 48 yaşındaki Z.İ., savunmasında, aralarında husumet bulunan damadı tarafından kendisine tuzak kurulduğunu öne sürdü.
Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde simit fırını çalıştıran Z.İ., iddiaya göre yanında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki erkek çocukları M.B. ile Ö.N.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Z.İ., çocukların olayı kimseye anlatmaması için de önce para verip, ardından da tehditle susmalarını sağladı. 4 Kasım 2015'te fırını kapatan Z.İ., işyerinin banyosunda çocukları bir kez daha istismar etmek istedi. Dükkanın kapatılıp dışarı kimsenin çıkmaması üzerine şüphelenen mahalle sakinleri daha sonra çocuklar ile konuştu. Çocukların yaşadıklarını anlattığı mahalle sakinleri, fırını basıp Z.İ.'yi döverek bayılttıktan sonra benzin dökerek yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Z.İ.'yi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Polis aracıyla hastaneye götürülen Z.İ., tedavisinin ardından tutuklandı.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Hakkında 73 yıla kadar hapis cezası istenen Z.İ., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne süren Z.İ. savunmasında şunları söyledi:
"Bana iftira atılmıştır. Bu tuzağı kuran damadım A.D.'dir. Damadım kızımı sahiplenmedi. Kızım da benim yanıma sığındı. Torunumun velayeti de kızıma verilince damadım bize ters düştü. Gençleri gönderip fırının önünde lastik yaktırıp bizi rahatsız ederdi. Bu onun bir kurgusudur asla böyle bir şey olamaz. Olaydan birkaç gün önce 4-5 kişi fırınımı bastılar. Bu insanları üzerime salıyorlar."
İstismara uğrayan M.B., Z.İ.'nin kendisini 7 ay boyunca taciz ettiğini anlatarak, "İlk taciz ettiğinde 'Kimseye söylersen seni öldürürüm' diye tehdit etti. Diğer çalışanların işi bitince onları kovardı beni tutardı. Daha sonra banyoda taciz ederdi" dedi.
Ö.N.A. ise Z.İ.'nin taciz girişimlerinin ses kaydını cep telefonu ile aldığını belirterek, "Bir gün Z.İ.'nin M.B.'yi banyoya götürdüğünü gördüm. Taciz ettiğini düşündüm ve kapıyı para isteme bahanesiyle çaldım. Ben Z.İ.'yi suçüstü yakalayacaktım. Ama o an telefonum çaldığı için yakalayamadım. Bu olaylar olduğunda bizi gören diğer çalışanı Z.İ. kovdu" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Z.İ.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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