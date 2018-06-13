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Cinsel istismar iddiasıyla yargılanan üvey dedeye beraat

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, üvey torunu D.D.Y.'ye (6) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.B. (72), 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davadan beraat etti. M.B., tahliye edilirken,...

Cinsel istismar iddiasıyla yargılanan üvey dedeye beraat

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, üvey torunu D.D.Y.'ye (6) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.B. (72), 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davadan beraat etti. M.B., tahliye edilirken, kararın temyizi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruldu.
Torbalı'da oturan C.Y. ve eşi O.Y., uyku problemi yaşayan küçük kızları D.D.Y.'yi pedagoga götürdü. D.D.Y., burada, aynı apartmanda oturan, anneannesinin ikinci kocası M.B.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Pedagogun durumu bildirdiği C.Y. ile O.Y., polise giderek, M.B.'den şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan D.D.Y., üvey dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. D.D.Y., birlikte oturdukları apartmana dönmek istemediğini söyledi. Küçük kızın ÇİM'deki ifadesi üzerine M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık M.B., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen M.B., "Ben suçsuzum. Bana böyle bir leke atılması beni üzüyor. Ben bu suçu işlemedim. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Duruşma savcısı ise esasa yönelik mütalaasında, sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığını belirterek, beraat kararı vererek, M.B.'yi tahliye etti. Kararın temyizi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruldu.

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