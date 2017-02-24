Cinsel istismar iddiasıyla yargılanan öğretmen tutuklandı

Gülay KUYUCU/VAN, () - VAN'ın Edremit ilçesinde bir okulda yaşları 9-12 olan kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen H.G.'nin yargılanmasına devam edildi. Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada, sanıköğremen H.G. tutuklandı.

Olay, 2015 yılının Aralık ayında Van'ın Edremit İlçesi'nde bir okulda meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli öğretmen H.G., özel ders vermek bahanesiyle yaşları 9-12 arasında değişen kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Çocukların anlatlamı üzerine aileleri polise başvurdu. Hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açılan H.G., yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutukluluk süresi, delil durumu ve suçun mahiyeti gözönünde bulundurularak serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz yargılanan sanık H.G.'nin bugün Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ıncısı yapılan duruşmaya yaklaşık 20 müdahil avukat katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davaya, sanık H.G., avukatları ve aileleri, mağdur aileler ve avukatları ile bazı sivil toplum örgütü üyeleri de izledi. Duruşmada savunma yapan sanık H.G., bu olayın kurgu olduğunu ileri sürürerek, "Kızın derse gelmemek için uydurduğu birşey. Böyle birşey söz konusu değil. Hepsi yalan. Oturduğum yerde mağdur oldum. Bunları kabul etmiyorum. Bin 500 öğrencisi birçok öğretmenin bulunduğu bir yerde benim böyle bir şey yapmam mümkün değil. Mağdur ailelerden birçoğu benden para talep etti. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

AVUKATLAR TUTUKLAMA İSTEDİ

Söz alan mağdur aile ise "Kızıma kötü niyetli yaklaşmış. Aslında birçok kız var. Fakat adları lekelenmesin diye gelmiyorlar. Çocuğum okumayı seviyor. Biz okumadık onlar okusun diye çabalıyoruz. Kızım bu olaydan sonra okula gitmek istemiyor. Sanık gereken cezayı çeksin istiyorum" dedi. Mağdur ailelerin avukatı Müjde Tozbey Erden ise 2 küçük kız çocuğunun verdiği ifadeleri detaylı olarak anlatarak bu eylemlerin, cinsel taciz suçunu aşan istismar niteliğindeki eylemler olduğunu belirterek sanığın tutuklanmasını talep etti. Davaya katılan 20 avukat da ortak beyanlarında bu eylemlerin örnek teşkil etmemesi ve yaygınlaşmaması için tutuklamanın önemli bir tedbir olduğu ve sanığın tutuklanmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Bozkurt da, Bakanlık adına suçtan zarar gören sıfatıyla davaya katılma taleplerini mahkeme heyetine ileterek, sanığın öğretmen olduğunu ve nüfuzunu kullanarak küçük yaştaki öğrencilere yönelik eylemde bulunduğunu, bu nedenle tutuklu yargılanmasını talep etti.

SANIK TUTUKLANDI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın atılı suçu işlediği, suçun da sübuta erdiğini belirterek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri gereğince 2'şer kez cezalandırılmasını, 6763 sayılı yasa ile suç için öngörülen ve düzenlenen ceza miktarları da göz önünde bulundurularak tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de bugün görülen 6'ıncı duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar vererek duruşmayıerteledi.

Mağdur ailelerin avukatları ve duruşmayı takip eden kadınlar duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunudu. Açıklama yapan Avukat Müjde Tozbey Erden, "Edremit'te bir okulda 9-10 yaşlarında istismara uğrayan kız çocukları için bugün toplandık. Mahkeme heyeti daha önce şöyle bir hata yapmıştı. Cinsel istismarcı öğretmeni salıvermişti. Bugün mücadelemizle meslektaşlarımızın yanında olup duruşmaya katılması Van Kadın Derneği ve YAKA-KOOP gibi derneklerin yanımızda olması sayesinde övünç kaynağı olabilecek bir karara imza atıldı. Mahkeme tahliye kararından döndü. İstismarcı öğretmenin tekrar tutuklanmasına karar verdi. Bu nedenle mutluyuz. Çünkü kız çocuklarımız Van'da artık rahatça dolaşabilecekler. İstismarcı öğretmen sokaklarda dolaşamayacak. Ve artık Van'daki her istismarcı bizim olduğumuzu bilecek. Ve bizlerden korkacak. Mutluyuz mücadelemizi bugün için kazandık" dedi.

VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığıda yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, H.G'nin 15 yaşından küçük kız mağdurelere, 18 Aralık 2015'te Edremit ilçesinde özel ders aldıkları sınıfta cinsel istismarda bulunduğu, çocukların olayı ailelerine anlatmaları üzerine sanıktan şikayetçi oldukları bildirildi. Olayla ilgili 19 Aralık 2015'te soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Aralık 2015 tarihinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan sanık H.G'nin Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek aynı tarihte Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildiği, dosyada delillerin toplanmasına müteakip, 5 Ocak 2016 tarihinde ise Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine aynı suçtan cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıştır. Hakkında kamu davası açılan H.G'nin yargılanması sırasında, 21 Kasım 2016'da, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu bulunduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmiştir. Davanın bugün görülen 6'ıncı duruşmasında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaanın bildirildiği duruşmada sanığın "yeni ve mevcut delil durumu, suçun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinin 3. fıkrasındaki katalog suçlar arasında düzenlenmesi ve sanık için tutuklanma nedeninin gerçekleşmesi" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi."

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