'Cinsel istismar' iddiasıyla ayağa kalkan mahallede polis önlemi (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te, 6 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Suriye uyruklu R.C. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli R.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddia sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyadan provoke edici paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 22 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, istismar edildiği iddia edilen kız çocuğu da belirlendi. Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edilen kız çocuğunda 'Nitelikli istismar emaresine rastlanılmadığı' yönünde adli tabip tarafından rapor verildi. Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahinbey ilçemizde 05.07.2018 tarihinde meydana gelen 'çocuk istismarı' olayında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin anında müdahalesiyle şüpheli R.C. adlı şahıs gözaltına alınmış, mağdur olduğu iddia edilen çocuğun adli tabibe sevki sağlanmıştır. Olay sonrasında bazı basın yayın organları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından vatandaşlarımızla Suriyeliler arasında çatışma çıkarmak, toplumda kaos, kargaşa ve infial yaratmak amacıyla çeşitli yorum ve paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu maksatla haber, yorum ve paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 22 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce kısa süre içerisinde gözaltına alınmış, haklarında yürütülen adli tahkikatı müteakip adli mercilere sevkleri sağlanacaktır. Olay sonrasında elde edilen bilgiler ışığında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Valiliğimizce aralıklarla gerekli açıklamalar yapılmıştır. 'İstismar' olayının mağduru olduğu iddia edilen çocuk; Suriyeli 6 yaşındaki bir kız

çocuğu olup, down sendromlu, dilsiz veya engelli değildir. Çocuğun sevk edildiği Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde adli tabipçe yapılan geniş çaplı tetkik ve tahliller neticesinde düzenlenen adli raporda 'Nitelikli istismar emaresine rastlanılmadığı' tanı ve teşhisinde bulunulmuştur. Adli makamlara sevk edilen Suriyeli R.C. adlı şüpheli şahıs tutuklanmıştır. İnsanlık suçu olarak değerlendirdiğimiz 'çocuk istismarı' olaylarının önlenmesi konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlık ve güvenlik güçlerimize olan destekleri takdire şayandır. İnanıyoruz ki bu ve benzeri her türlü istismar olayına hep birlikte karşı koyacak, suça karışanların adalet önünde hak ettiği cezayı almaları için gayret göstereceğiz. Gözlerimizin aydınlığı ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza yönelik her türlü saldırıyı, bu tür olayları kullanarak yapılan yorum ve paylaşımlarla huzur ve asayişimize, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kasteden bütün yaklaşımları esefle kınıyoruz."