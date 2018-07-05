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Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Suriyeli'nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç...

Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Suriyeli'nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç girişiminde bulunan kalabalığa, polis biber gazıyla müdahale etti. Suriyeli aile, güçlükle mahalleden tahliye edildi.
Olay, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişi, 5 Haziran Parkı'nda 5 yaşlarındaki down sendromlu kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bunu görenlerin saldırdığı Suriyeli koşarak 10 metre mesafedeki evine girdi. Olayı kısa sürede haber alan mahalleli, Suriyeli ailenin evinin önünde toplanıp taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı ancak eve taşlarla saldırıp, Suriyeli aileyi inç etmek isteyenler uyarılara aldırış etmeden tepkilerini sürdürdü.
Bunun üzerine polis, biber gazıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ardından evin önüne yanaşan polis otosuna konulan Suriyeli adamı uzaklaştırdı. Aracın arkasından taş atıp koşanlar güçlükle engellenirken, polis aracının camı kırıldı. Ardından çevik kuvvet ekiplerinin kalabalığı dağıtmasının ardından Suriyeli aile, zırhlı özel harekat aracına konularak mahalleden tahliye edildi.
Gözaltına alınan Suriyeli emniyete götürülürken, ailesi ise güvenlik gerekçesiyle başka yere yerleştirildi. Mahalledeki gerginlik uzun süre devam ederken, vatandaşlar 'İdam isteriz' sloganları attı.

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