Cinsel istismar hükümlüsü, oto yıkamacıda yakalandı

ADANA'da küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum (42), çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum'un, Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde oto yıkamacıda çalıştığını tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis, Uçurum'u yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAF
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum'un, Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde oto yıkamacıda çalıştığını tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis, Uçurum'u yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAF