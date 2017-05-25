Cinsel istismar hükümlüsü 5 yıl sonra yakalandı

TOKAT, () -TOKAT'ın Niksar ilçesinde, küçük yaştaki bir kıza cinsel istismar suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Özyurt, 5 yıl sonra jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

Niksar'ın Serinli Beldesinde 2007 yılında 15 yaşındaki R.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ahmet Özyurt tutuklandı. 2.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devam eden dava sonucunda Özyurt, 2012 yılında16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat mahkeme kararı sonrası Ahmet Özyurt jandarmaya teslim olmadı. Yaklaşık 5 yıldır firari durumda bulunan Özyurt'un yeri Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada tespit edildi. Sofular mevkinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak pompalı tüfekle ateş açarak kaçmaya çalışan Özyurt, kısa süren takip sonucu yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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