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Cinsel istismar davasında yargılanan sanık için 'cinsel aktivite yapabilir' raporu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, 17 yaşındaki kızın kendisiyle 10 dakikada iki kez cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu sanık 70 yaşındaki S.K. için düzenlenen adli tıp raporunda, sanığın...

Cinsel istismar davasında yargılanan sanık için 'cinsel aktivite yapabilir' raporu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, 17 yaşındaki kızın kendisiyle 10 dakikada iki kez cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu sanık 70 yaşındaki S.K. için düzenlenen adli tıp raporunda, sanığın 'cinsel aktivitede bulunabileceği, ancak cinsel ilişkinin kaç dakika kaç kez olabileceğinin bilinmesinin mümkün olmadığı' belirtildi.
Geçen yıl 23 Ekim'de evde rahatsızlanması üzerine aile sağlığı merkezine başvuran zeka geriliği bulunan A.A. adlı kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sonunda farklı tarihlerde kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla S.K. ile 63 yaşındaki S.A. ve 28 yaşındaki İ.Ö hakkında Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanıklardan S.K.'nın, A.A.'yı başka birisiyle tanıştırıp evlendirme vaadiyle evine çağırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu yer aldı.
Sanıkların 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında 3 sanık hazır bulundu. Dünyaya getirdiği bebeğinin bu 3 sanıktan olmadığı ortaya çıkan ve koruma altına alınan A.A. ise duruşmaya katılmadı.
Mağdur A.A.'nın, daha önceki ifadesinde kendisiyle 10 dakikada 2 kez cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürmesi üzerine, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Adli Tıp Anabilim Dalı'na sevk edilen sanık S.K. hakkında düzenlenen rapor duruşmada okundu. Raporda 70 yaşındaki sanığın 'cinsel fonksiyon bozukluğu bulunmadığı, cinsel aktivite yerine getirilebilecek düzeyde olduğu ancak söz konusu cinsel ilişkinin kaç dakika kaç kez olabileceğinin bilinmesinin tıbben tespit edilemeyeceği' belirtildi.
Sanık S.K.'nın avukatı, mağdur A.A.'nın kolay kandırılabileceğine ilişkin psikolog görüşü olduğunu, beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek beraat talep etti.
Diğer iki sanığın avukatlarının savunma için süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

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