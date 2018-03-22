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Cinsel istismar davasında, savcı 'beraat' talebini değiştirdi

ANTALYA'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuksuz yargılanan S.S.Y.'nin bir önceki duruşmada beraatini isteyen savcı, mütalaasında değişikliğe giderek sanığın 15 yıla kadar hapsini talep etti. Komşusunun 5 yaşındaki...

Cinsel istismar davasında, savcı 'beraat' talebini değiştirdi
ANTALYA'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuksuz yargılanan S.S.Y.'nin bir önceki duruşmada beraatini isteyen savcı, mütalaasında değişikliğe giderek sanığın 15 yıla kadar hapsini talep etti.
Komşusunun 5 yaşındaki kızına 'cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla hakkında dava açılan S.S.Y.'nin yargılanmasına, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık S.S.Y., cinsel istismara uğrayan kızın annesi ve taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmalarda sanığın beraatini isteyen savcı, mütalaasında değişikliğe giderek, 'basit cinsel istismar'dan S.S.Y.'nin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mağdur avukatı Serap Ertuğrul, savcının mütalaasına kısmen katıldıklarını belirterek, sanığın 'zincirleme nitelikli cinsel istismar' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da cezalandırılmasını istedi. Mağdurun diğer avukatı Esra Özdemir ise çocuk istismarı konusundaki istatistikleri açıkladı ve toplumda bu suçların caydırıcılığı ve ortaya çıkması açısından, verilen cezanın önemli olduğunu söyledi. Sanık avukatı ise mütaalanın yenilenmesinden dolayı savunma için mahkemeden ek süre istedi. Duruşma ertelendi.
Duruşma sonrası adliye dışında basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Koordinatörü Arzu Arıcı, savcının mütaalasını değiştirmesiyle davanın ayrı bir sürece girdiğini belirtti. Arıcı, "Geçen davada endişelenmiştik ama şimdi güzel bir karar bekliyoruz" dedi.

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