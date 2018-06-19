Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

Cinsel istismar davasında dede beraat etti, sadece aileye koruma çıktı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, üvey torunu D.D.Y.'ye (6) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.B.'nin (72), 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davadan beraat etmesi üzerine, aynı apartmanda yaşadıkları...

Cinsel istismar davasında dede beraat etti, sadece aileye koruma çıktı
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, üvey torunu D.D.Y.'ye (6) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.B.'nin (72), 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davadan beraat etmesi üzerine, aynı apartmanda yaşadıkları için aile küçük kızları için koruma talebinde bulundu. Ancak anne ve babaya çağrılı koruma kararı verilirken, küçük kıza verilmedi.
Torbalı'da oturan C.Y. ve eşi O.Y., uyku problemi yaşayan küçük kızları D.D.Y.'yi pedagoga götürdü. D.D.Y., burada, aynı apartmanda oturan, anneannesinin ikinci eşi M.B.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Pedagogun durumu bildirdiği C.Y. ile O.Y., polise giderek, M.B.'den şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan D.D.Y., üvey dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. D.D.Y., birlikte oturdukları apartmana dönmek istemediğini söyledi. Küçük kızın ÇİM'deki ifadesi üzerine M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığını belirterek, beraat kararı vererek, M.B.'yi tahliye etti. Aile kararın temyizi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.
M.B.’nin tahliye olması ve aynı apartmanda yaşamaları nedeniyle küçük kız D.D.Y., ailesine apartmana dönmek istemediğini ve üvey dedesinin kendisine dokunacağını söyledi. Torbalı’daki Aile Mahkemesi’ne başvuran C.Y. ve eşi O.Y., kızları için koruma talebinde bulundu. Ancak mahkeme C.Y. ve O.Y. için bir ay boyunca çağrılı koruma verilirken, küçük kız için herhangi bir koruma verilmedi.
Öte yandan İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığın beraatiyle ilgili gerekçeli kararında, küçük kızın çelişkili ifadeleri olduğu belirtildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325