Cinsel istismar davasında anne şikayetçi olmadı, anneanne kayyum atandı

KAYSERİ'de, Hüseyin D.'nin (38), kızı A.D.'ye (5) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada anne F.D.'nin eşinden şikayetçi olmaması üzerine anneanne A.A., mahkemece temsili kayyum olarak atandı.

Olay, 21 Ocak'ta, Develi ilçesinde meydana geldi. Aşçı Hüseyin D., temizlik işlerine giden eşi F.D.'nin evde olmadığı sırada kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüseyin D. hakkında, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Hüseyin D., davanın ilk duruşmasındaki savunmasında, suçlamaları reddederek, "Kendi evladım, canım parçam. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Çocuğumun şahsi ihtiyaçlarını giderdiğim, altını temizlediğim için suçlanmayı anlamıyorum" dedi.

Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur A.D. ise "Babamla aramızda ne olduğunu bilmiyorum. Polise söylediklerim şakaydı. Bu şakayı yapmamı annem istedi" dedi.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Anne F.D. ise kızını yönlendirmediğini ileri sürerek, "Kızıma şaka yapması yönünde bir şey söylemedim. Daha önce Hüseyin'in buna benzer bir dosyadan dolayı yargılanması olmuştu. Temizlikten gelince kızım olayları bana anlattı. Ben de bir anne olarak kızımı korumak amacıyla eşimden şüphelendim. Şikayetçi değilim. Kızım dün dedesindeydi. Bu şekilde ifade vermesini onlar istemiş olabilir" dedi.

Mahkeme, anne F.D.'nin, eşinden şikayetçi olmaması üzerine mağdur A.D.'ye temsili kayyum atanması için ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasına karar verdi.

MAHKEME KAYYUM KARARINI VERDİ

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yazılan müzekkere yazısına Develi Sulh Hukuk Mahkemesi cevap verdi. Mahkeme, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği cevap yazısında kızı ve torunu ile birlikte yaşayan anneanne A.A.'nın temsili kayyum olarak atandığını belirtti. Tutuklu sanık Hüseyin D. önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

