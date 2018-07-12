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Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen adamı soydu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, otomobilinde para sayan A.C.'ye ormanlık alanda cinsel ilişki teklifinde bulunan Dilek Y., olumsuz yanıt üzerine bu kez parasına 'dua' okuyup falına bakma teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul...

Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen adamı soydu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, otomobilinde para sayan A.C.'ye ormanlık alanda cinsel ilişki teklifinde bulunan Dilek Y., olumsuz yanıt üzerine bu kez parasına 'dua' okuyup falına bakma teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul eden A.C, teslim ettiği 30 bin lirayı geriye alınca 5 bin 400 liranın eksik olduğunu gördü. Yaklaşık 2 ay sonra yakalanan Dilek Y.,  tutuklandı.
Olay, 18 Mayıs günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi yanında meydana geldi. Bir banka şubesinden 30 bin lira çeken A.C., park ettiği otomobilinde parayı saymaya başladı. A.C.'nin para saydığını görüp takibe alan Dilek Y., yanına gidip ormanlık alanda birlikte olabilecekleri teklifinde bulundu. A.C., "Ramazan ayında utanmıyor musun?" diyerek, olumsuz karşılık verdi. Dilek Y., bunun üzerine A.C.'ye bu kez parasına dua okuyabileceği ve fal bakabileceği teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul eden A.C., aracına aldıktan sonra 200, 100 ve 50'lik desteler halindeki 30 bin lirayı teslim etti. Bir süre okuyup üfleyen Dilek Y., parayı teslim ettikten sonra otomobilden inip uzaklaştı. Kadının araçtan inmesinin ardından parayı yeniden sayan A.C., 5 bin 400 liranın eksik olduğu fark edince durumu polise bildirdi.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dilek Y.'yi dün yakaladı. Dilek Y.'nin 16 suçtan kaydının bulunduğu, 4 olaydan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Dilek Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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