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Cinnet getiren er, 2 arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR'da vatani görevini yapan piyade er M.H.D., cinnet getirmesi sonucu hudut güvenliğini sağlayan 2 asker arkadaşını tüfekle ayağından yaraladı. Askerler, hastaneye kaldırılırken, firar eden M.H.D.'nin yakalanması...

Cinnet getiren er, 2 arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR'da vatani görevini yapan piyade er M.H.D., cinnet getirmesi sonucu hudut güvenliğini sağlayan 2 asker arkadaşını tüfekle ayağından yaraladı. Askerler, hastaneye kaldırılırken, firar eden M.H.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Karakoyunlu ilçesindeki Ermenistan'a sınır Kerimbeyli Hudut Takım Karakolu'nda meydana geldi. Hudut güvenliğini sağlayan 4 askerden piyade er M.H.D., henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirdi. M.H.D., piyade onbaşı İ.Ç ile piyade er H.E.'yi tüfekle ateş açarak, ayağından yaraladı. Nöbetçi diğer asker ise bu sırada olay yerinden kaçtı. Asker arkadaşlarını yaralayan M.H.D., arazide silahı ve mühimmatı bırakarak, firar etti. Yaralı askerler, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, M.H.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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