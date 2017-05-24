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Cinnet geçiren polis anne ve babasını öldürdü

Ramazan ÇELİK/ HATAY, () - HATAY'da polis memuru 33 yaşındaki Muhammet Ömer Eroğlu, beylik tabancasıyla babası 60 yaşındaki Mustafa Eroğlu ve annesi 54 yaşındaki Fatma Eroğlu'nu öldürüp, bıçakla kendini yaraladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü...

Cinnet geçiren polis anne ve babasını öldürdü

Ramazan ÇELİK/ HATAY, () - HATAY'da polis memuru 33 yaşındaki Muhammet Ömer Eroğlu, beylik tabancasıyla babası 60 yaşındaki Mustafa Eroğlu ve annesi 54 yaşındaki Fatma Eroğlu'nu öldürüp, bıçakla kendini yaraladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan polis memuru  Muhammet Ömer Eroğlu,  izin alarak ailesinin yaşadığı Hatay'a geldi. Bugün öğleden sonra merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi 7 sokaktaki Demet Apartmanı'na giden Eroğlu, bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine cinnet geçiren polis memuru Muhammet Ömer Eroğlu, beylik tabancasıyla babası ve annesine kurşun yağdırdı. Eroğlu çifti olay yerinde yaşamını yitirirken, Muhammet Ömer Eroğlu ise bıçakla kendisine zarar verdi.
Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, yaralı katil zanlısı Muhammet Ömer Eroğlu'nu ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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